HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Pelaku Ledakan SMAN 72 Rakit Bom dari Tutorial Internet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |07:11 WIB
Terungkap! Pelaku Ledakan SMAN 72 Rakit Bom dari Tutorial Internet
Illustrasi bom (foto: freepik)
JAKARTA – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror mengungkap, bahwa terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, diduga merakit bom sendiri.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, menyebutkan bahwa pelaku mempelajari cara membuat bom melalui tutorial di internet.

“Dirakit sendiri, dan pelaku mengakses melalui internet cara-cara merakit bom,” kata Mayndra, Selasa (11/11/2025).

Ia menuturkan, berdasarkan hasil penelusuran media sosial, terduga pelaku kerap menonton konten kekerasan ekstrem (gore) seperti pembunuhan, kecelakaan perang, hingga peristiwa brutal yang mematikan.

Video dan foto terkait aksi pembunuhan tersebut sering ditontonnya melalui komunitas daring di media sosial. Bahkan, yang bersangkutan juga diketahui kerap mengunjungi situs gelap (dark web).

“Yang bersangkutan kerap mengunjungi komunitas daring—terutama di forum dan situs-situs gelap—yang menampilkan video atau foto orang yang benar-benar meninggal dunia, biasanya akibat kecelakaan, perang, pembunuhan, atau kejadian brutal lainnya,” ujar Mayndra.

 

