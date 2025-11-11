Polda Metro Pamer Barang Bukti Ledakan Bom SMAN 72, Ini Penampakannya!

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terkini terkait kasus ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kasus tersebut ditampilkan.

Barang bukti itu dipertunjukan saat jumpa pers di gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025).

Pantauan Okezone, tampak ada tas berwarna merah yang sudah dalam keadaan hancur. Ada juga tas berwarna biru dan hijau.

Selain itu, terlihat juga berbagai gambar mulai dari peledak hingga senjata mainan yang diketahui ditemukan di lokasi kejadian.

Sekadar informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11) lalu. Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden itu. Namun, korban luka dalam peristiwa itu tercatat ada sebanyak 96 orang.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh peledak yang dibawa oleh terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta.