HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pastikan Orang Tua Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Bukan Aparat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |08:35 WIB
Polisi Pastikan Orang Tua Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Bukan Aparat
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan bahwa orang tua dari terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara bukan berasal dari kalangan aparat, melainkan masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menanggapi beredarnya kabar di media sosial yang menyebut orang tua terduga pelaku memiliki latar belakang tertentu.

“Yang pasti dari swasta, sipil,” kata Budi, Selasa (11/11/2025).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, alasan pemindahan terduga pelaku ke RS Polri Kramat Jati. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan, baik medis maupun penyidikan.

“Di RS Polri kita sudah membentuk tim terpadu. Selain penanganan medis, juga ada dukungan psikis. Anak ini sebelumnya berada di ruangan bersama beberapa orang, jadi untuk mencegah infeksi, kini ditempatkan di ruang khusus,” ujar Budi.

 

Halaman:
1 2
      
