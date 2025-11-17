Prabowo: 1 Juta Panel Interaktif Akan Dipasang di Sekolah Tahun Depan

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mempercepat transformasi pendidikan nasional melalui digitalisasi pembelajaran. Pemerintah menargetkan pendistribusian satu juta panel interaktif (smart board) pada tahun 2026.

Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025),

Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi pencapaian pemerintah yang berhasil mempercepat pemasangan smart board di sekolah-sekolah.

Dari target yang awalnya diperkirakan memerlukan lebih dari satu tahun, pemerintah berhasil memasang 173.000 unit hanya dalam waktu enam bulan, sejak program dicanangkan pada Mei lalu.

"Dan Alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen, Insyaallah 288.000 sekian ratus akan terwujud,’’ujar Prabowo.

‘’Tahun depan, kita punya sasaran yg lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel 3 kelas lagi untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Berarti tahun depan Insya Allah kita akan pasang 1 juta panel," sambungnya.

Prabowo menekankan, pendidikan adalah kunci kebangkitan suatu bangsa. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh unsur masyarakat untuk tidak ragu mengakui kekurangan sistem pendidikan saat ini, sekaligus berani melakukan lompatan besar melalui pemanfaatan teknologi modern.