INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |22:52 WIB
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesannya kepada seluruh murid dan guru di Indonesia. Pesan tersebut Prabowo sampaikan setelah meresmikan program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (17/11/2025).

Acara ini juga menjadi penanda dimulainya distribusi serta penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di berbagai sekolah.

Setelah memberikan sambutan dan menekan tombol peluncuran program, Prabowo turut mencoba IFP yang disediakan di panggung. Melalui perangkat itu, ia menuliskan pesannya bagi murid dan guru di seluruh Indonesia.

"Belajar yang baik! Cintai ayah dan ibu! Hormati guru! Rukun sama teman! Cintai tanah air kita! Merdeka!," tulis Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa masa depan para pelajar Indonesia akan cerah.

"Masa depanmu cerah, Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri," ujar Prabowo.

 

