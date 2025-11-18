Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Prioritaskan Pemerataan Digitalisasi Pendidikan hingga Daerah 3T

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |07:24 WIB
Prabowo Prioritaskan Pemerataan Digitalisasi Pendidikan hingga Daerah 3T
Presiden Prabowo Subianto (foto: Dok Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan komitmen utama pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Ia menyatakan, bahwa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas utama dalam distribusi perangkat papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP).

“Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288 ribu alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T. Di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim,” ujar Prabowo di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Senin 17 November 2025.

Ia juga mengungkapkan, bahwa masih terdapat 140 sekolah di kawasan pegunungan yang sangat sulit diakses. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah menugaskan TNI dan Polri untuk memastikan perangkat dapat tiba di semua sekolah tanpa terkecuali.

“Hanya saya dapat laporan, ada 140 sekolah yang ada di pegunungan-pegunungan yang susah. Tapi insyaallah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua, semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184858//wakil_ketua_bgn_nanik_s_deyang-hPlA_large.jpg
Jelang Nataru, Prabowo Minta Lauk MBG Diganti Daging atau Telur Puyuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184825//prabowo_dan_dasco_bahas_kesejahteraan_ojol-mqY4_large.jpg
Bertemu Empat Mata di Istana, Prabowo dan Dasco Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184709//prabowo-Qf6M_large.jpg
Prabowo Bawa Kabar Baik untuk Seluruh Nakes, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688//prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184647//pemerintah-dil4_large.jpg
Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement