Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Boyolali, Prabowo Akan Resmikan RS Kardiologi Emirates–Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |10:37 WIB
Tiba di Boyolali, Prabowo Akan Resmikan RS Kardiologi Emirates–Indonesia
Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah/Foto: Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (19/11/2025), untuk melaksanakan rangkaian agenda kerja di wilayah tersebut. Pesawat yang membawa Kepala Negara dan rombongan terbatas tiba di Pangkalan TNI AU (Lanud) Adi Soemarmo pada pukul 09.30 WIB.

Tampak menyambut Kepala Negara di Lanud Adi Soemarmo yakni Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, dan Danlanud Adi Soemarmo Marsma TNI Henri Ahmad Badawi.

Dari Lanud Adi Soemarmo, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi acara peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia. Rumah sakit tersebut merupakan fasilitas kesehatan hasil kolaborasi strategis Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam pengembangan layanan jantung berstandar internasional.

Peresmian rumah sakit ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan spesialis bagi masyarakat. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan penanganan penyakit jantung secara lebih cepat, modern, terjangkau, dan berstandar klinis internasional.

Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Kabupaten Boyolali pada pukul 08.27 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Provinsi Jawa Tengah adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184934/gibran-o7Mc_large.jpg
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement