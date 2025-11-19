Tiba di Boyolali, Prabowo Akan Resmikan RS Kardiologi Emirates–Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (19/11/2025), untuk melaksanakan rangkaian agenda kerja di wilayah tersebut. Pesawat yang membawa Kepala Negara dan rombongan terbatas tiba di Pangkalan TNI AU (Lanud) Adi Soemarmo pada pukul 09.30 WIB.

Tampak menyambut Kepala Negara di Lanud Adi Soemarmo yakni Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, dan Danlanud Adi Soemarmo Marsma TNI Henri Ahmad Badawi.

Dari Lanud Adi Soemarmo, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi acara peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia. Rumah sakit tersebut merupakan fasilitas kesehatan hasil kolaborasi strategis Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam pengembangan layanan jantung berstandar internasional.

Peresmian rumah sakit ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan spesialis bagi masyarakat. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan penanganan penyakit jantung secara lebih cepat, modern, terjangkau, dan berstandar klinis internasional.

Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Kabupaten Boyolali pada pukul 08.27 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Provinsi Jawa Tengah adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

(Fetra Hariandja)