Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar Sebut Kasus Kerry Riza Butuh Penegakan Hukum Tegas, Bukan Perang Opini

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |11:16 WIB
Pakar Sebut Kasus Kerry Riza Butuh Penegakan Hukum Tegas, Bukan Perang Opini
Terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menyanggah keterlibatan ayahnya, Riza Chalid, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Menurutnya, kerja sama pihaknya dengan PT Pertamina merupakan usahanya secara pribadi.

Menanggapi hal tersebut, pakar Hukum Tata Negara Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah, menilai manuver komunikasi yang dilakukan Kerry menunjukkan pola yang mirip dengan strategi mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi, dan mantan Mendag Thomas Lembong, yang berupaya menempatkan diri sebagai korban ketika berhadapan dengan proses hukum.

“Bisa saja dia ingin membangun opini seperti itu. Hal semacam ini memang kerap terjadi untuk mendapatkan simpati atau pengampunan publik. Tetapi biar masyarakat yang menilai,” ujar Hery di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Beberapa pernyataan Kerry, termasuk melalui surat dari balik tahanan, dinilai menonjolkan kesan bahwa dirinya diperlakukan layaknya musuh negara: ditahan tanpa prosedur, diframing sebagai pelaku kejahatan besar, hingga keluarganya terkena stigma.

Kerry juga membantah tuduhan adanya kerugian negara, menyebut angka yang beredar sebagai fitnah, serta mengeklaim bisnisnya justru memberi keuntungan bagi negara. Narasi ini dinilai digunakan untuk menggeser sorotan publik dari substansi perkara menjadi citra bahwa dirinya sedang diperlakukan tidak adil.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185888//mensesneg_prasetyo_hadi-LEkK_large.jpg
Mensesneg: Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Sudah Dikaji Para Pakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185759//eks_bupati_kukar_rita_widyasari-0Hnf_large.jpg
KPK Kejar Jejak Uang TPPU Rita Widyasari, Banyak Nama Muncul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185560//suap_proyek_rsud_kolaka_timur-ibE1_large.jpg
KPK Periksa Tiga Tersangka Baru Kasus Suap Proyek RSUD Kolaka Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184791//vonis_eks_dirut_asdp_ira_puspadewi-yE0U_large.jpg
Hakim Vonis 4,5 Tahun Penjara Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Begini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184019//sidang_tuntutan_terdakwa_kasus_kredit_lpei-jQOh_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Kredit LPEI Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180399//dugaan_kasus_korupsi-yfvV_large.jpg
Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement