HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Empat Titik Longsor di Jalur Aceh Utara–Bener Meriah Berhasil Dibuka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |08:14 WIB
BNPB: Empat Titik Longsor di Jalur Aceh Utara–Bener Meriah Berhasil Dibuka
4 Titik Longsor di Jalur Aceh Utara–Bener Meriah Berhasil Dibuka (foto: BNPB)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, bahwa tim gabungan telah membersihkan empat titik longsor di ruas jalan KKA–Bener Meriah pada Senin 1 Desember 2025. Lokasi longsor berada di kawasan Gunung Salak, tepatnya hingga Km 31.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (2/12/2025).

“Data sementara per Minggu (1/12), tim gabungan sudah berhasil membersihkan empat titik longsor di ruas jalan KKA–Bener Meriah. Lokasi ini berada di kawasan Gunung Salak, dan proses pembersihan telah mencapai kilometer (Km) 31,” ujar Muhari.

Abdul Muhari menjelaskan, bahwa pembersihan sejumlah titik longsor dilakukan menggunakan tiga alat berat milik Dinas PUPR.

“Untuk mempercepat pengerjaan, rencananya Dinas PUPR akan mendatangkan satu loader tambahan agar pekerjaan lebih efisien,” tambahnya.

 

