Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tolak Keputusan Raim Aam, Gus Yahya: Saya Dipilih oleh Muktamar!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |17:02 WIB
Tolak Keputusan Raim Aam, Gus Yahya: Saya Dipilih oleh Muktamar!
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf
A
A
A

JAKARTA— Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menolak keputusan Rapat Harian Syuriyah yang meminta dirinya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari dengan ancaman pemberhentian. Sebelumnya, sikap itu disampaikan dalam surat resmi yang ditujukan langsung kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Gus Yahya menegaskan, bahwa jabatan Ketua Umum yang diembannya merupakan mandat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung. Karena itu, ia menyatakan berkewajiban menuntaskan seluruh keputusan Muktamar hingga berakhirnya masa khidmat lima tahunnya.

“Saya dipilih oleh Muktamar dan ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU. Sebagai mandataris Muktamar, saya berkewajiban menuntaskan seluruh keputusan hingga akhir masa khidmat,” ujar Gus Yahya, Selasa (2/12/2025).

Gus Yahya mengungkapkan alasan penolakannya terhadap keputusan Rapat Harian Syuriyah, yang menurutnya cacat secara substansial maupun prosedural.

Sementara, dari aspek substansi, seluruh tuduhan yang menjadi dasar keputusan, termasuk berbagai dugaan pelanggaran telah diklarifikasi langsung kepada Rais Aam dalam dua pertemuan sebelumnya. Namun klarifikasi itu tidak diindahkan.

“Saya sangat menyayangkan bahwa klarifikasi dan penjelasan saya tidak diindahkan sama sekali,”ujar Gus Yahya.

Oleh sebab itu, dia  menolak Kesimpulan/Keputusan Nomor 1, 2, dan 3 yang menjadi dasar keputusan berikutnya. Dengan gugurnya dasar tersebut, dua keputusan lanjutan otomatis tidak memiliki landasan hukum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186982//pbnu-nbTU_large.jpg
Gus Yahya: PBNU Siapkan Strategi 25 Tahun Hadapi Perubahan Peradaban Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186975//pbnu-osBH_large.jpg
Forum Sesepuh NU Serukan Islah, Gus Yahya: Jaga Ketenteraman Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186893//forum_sesepuh_nu_serukan_islah_di_pbnu-83eD_large.jpg
Forum Sesepuh NU Serukan Islah dan Hentikan Polemik di PBNU!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186754//pbnu-GpaH_large.jpg
Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera, Gus Yahya Serukan Shalat Ghaib dan Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186738//pbnu-ogyb_large.jpg
Gus Yahya Dimakzulkan, Kepemimpinan PBNU Resmi di Tangan Rais Aam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186613//pbnu-9Ka5_large.jpg
Tolak Dimakzulkan, Gus Yahya: Selesaikan di Muktamar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement