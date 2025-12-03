MNC Peduli dan Bali Children’s Project Dorong Minat Baca dan Kreativitas Anak di Ubud

MNC Peduli dan Bali Children’s Project dorong minat baca dan kreativitas anak di Ubud (Foto: Jonathan S/Okezone)

BALI — MNC Peduli bersama Bali Children's Project melaksanakan program yang bergerak di sektor pendidikan anak dalam rangka Hari Anak Internasional. Program bertajuk Generasi Cerdas Anak Bangsa ini dilaksanakan di SDN 5 Sayan, Ubud, Bali.

Program ini digagas dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak. Kehadiran program ini juga tidak terlepas dari kepedulian terhadap rendahnya minat baca anak-anak di Indonesia sebagaimana data UNESCO.

Kegiatan literasi ini diisi dengan pemberian berbagai macam buku cerita kepada anak sekolah dasar hingga mainan edukatif. Edukasi berupa membuat canang sari—salah satu tradisi budaya Bali—juga turut dilaksanakan dalam program ini.

“Hari ini kami bekerja sama dengan mitra kami memberikan beberapa buku sebagai kegiatan untuk menunjang literasi di sekolah ini,” ujar Head of CSR MNC Group, Tengku Havid, Rabu (3/12/2025).

Havid mengungkap, dipilihnya sekolah ini tak terlepas dari kondisi perpustakaan SDN 5 Sayan yang dinilai belum cukup memadai. Ia berharap dukungan tersebut bisa mendorong kebiasaan membaca dan belajar di kalangan siswa.

“Kegiatan ini untuk memperkuat kegiatan perpustakaan dan ini juga bagian daripada memperingati Hari Anak Internasional,” sambung Havid.

Direktur Operasional Yayasan Bali Children's Project, Anastasia Restu, menyebut kegiatan dalam rangka merayakan Hari Anak Internasional ini akan memberikan dampak positif secara langsung. Anastasia menyebut kepekaan MNC Peduli dalam meningkatkan minat baca siswa dapat membantu menumbuhkan kreativitas anak.