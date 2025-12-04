Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hubungan Pakistan–UEA Renggang, Dipicu Isu Kashmir hingga Pekerja Migran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |13:49 WIB
Hubungan Pakistan–UEA Renggang, Dipicu Isu Kashmir hingga Pekerja Migran
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Hubungan antara Pakistan dan Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan mengalami keretakan menyusul serangkaian langkah diplomatik dan strategis Islamabad yang bertentangan dengan kepentingan Abu Dhabi. Meski memiliki ikatan formal selama puluhan tahun dan berbagai kesamaan dari agama hingga budaya, kedua negara menunjukkan pendekatan berbeda dalam menghadapi tantangan regional.

UEA dikenal dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, pragmatisme dalam kebijakan luar negeri, dan orientasi terhadap stabilitas regional. Sementara itu, Pakistan menghadapi berbagai tantangan domestik yang kadang memengaruhi konsistensi kebijakannya di tingkat internasional. Perbedaan ini telah menciptakan sejumlah kesalahpahaman dan ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Inti dari ketegangan ini terletak pada keinginan Pakistan akan dukungan UEA terkait konflik wilayah Kashmir yang disengketakan dengan India. Seruan Islamabad agar UEA mengambil sikap tegas terhadap India terkait Kashmir ditanggapi dengan sikap diam dan kehati-hatian diplomatik oleh Abu Dhabi, yang menghargai hubungan ekonominya yang semakin erat dengan New Delhi serta khawatir akan membahayakan investasinya di negara tersebut.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185849//lokasi_ledakan_di_khost_afghanistan_pada_14_agustus_2023-DlOV_large.jpg
Taliban: Serangan Udara Pakistan Tewaskan Setidaknya 9 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185576//para_penyerang_bersenjata_saat_mereka_menyerang_markas_besar_polisi_paramiliter-jvwO_large.jpg
Ledakan Bom Bunuh Diri di Markas Pasukan Paramiliter Pakistan Tewaskan 5 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185384//panglima_tertinggi_militer_pakistan_syed_asim_munir-CfNT_large.jpg
Pakistan Sahkan Amandemen Konstitusi, Beri Pimpinan Militer Kekebalan Hukum Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3185023//ilustrasi-SzGq_large.jpg
Ledakan Boiler Pabrik Lem Pakistan Tewaskan Setidaknya 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184712//paspor_pakistan-7mi3_large.jpg
Peringkat Rendah, Paspor Pakistan Jadi Beban Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183793//ilustrasi-2NZm_large.jpg
Ledakan di Kantor Polisi Kashmir India Tewaskan 9 Orang, 27 Lainnya Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement