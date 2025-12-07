Ferry Irwandi: Pemerintah Hadir Lewat TNI–Polri, Buka Jalur hingga Kirim Bantuan ke Daerah Terisolasi

Ferry Irwandi: Pemerintah Hadir Lewat TNI–Polri, Buka Jalur hingga Kirim Bantuan ke Daerah Terisolasi (Instagram/@irwandiferry))

JAKARTA - Upaya penyaluran bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berlangsung intensif. Kreator konten Ferry Irwandi menegaskan, kolaborasi lintas sektor mulai dari relawan, NGO, hingga pemerintah melaui aparat negara menjadi faktor utama yang membuat distribusi logistik dapat menjangkau wilayah paling terpencil.

Pernyataan itu ia sampaikan melalui video yang diunggah dari Bandara Kualanamu sebelum bertolak ke Sumatera Barat.

Ferry menekankan, seluruh capaian di lapangan merupakan hasil kerja bersama.

“Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tak lepas dari kolaborasi semua pihak,” katanya, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Ferry secara terbuka mengakui pemerintah melalui aparat TNI–Polri memberikan dukungan besar yang mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan.

“Dan juga pemerintah melalui TNI dan Polri. Baik kepolisian dan TNI sangat-sangat membantu penyaluran donasi ini ke teman-teman,” tuturnya.

Ia menyebut banyak kawasan terdampak berada di daerah terisolasi sehingga membutuhkan dukungan aparat.

“Akan ke daerah terpencil dan terisolasi, dari mulai mereka bantu buka jalur, mereka bantu distribusi, apalagi masalah transportasi.”

Bantuan Logistik 5–10 Ton Tak Mungkin Tersalurkan Tanpa Aparat

Ferry menegaskan bahwa volume logistik yang besar tidak akan mungkin didistribusikan secara cepat tanpa dukungan aparat negara.

“Barang itu 5 ton lebih, 5,2 ton, bahkan 8 ton, dan bahkan mungkin 10 ton. Itu tidak akan didistribusikan dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian, saat kita kesulitan mencari pesawat untuk datang ke sini.”

Ia menggarisbawahi peran TNI dalam membuka akses udara ke wilayah yang sama sekali tidak dapat ditembus jalur darat.