Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ferry Irwandi: Pemerintah Hadir Lewat TNI–Polri, Buka Jalur hingga Kirim Bantuan ke Daerah Terisolasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |09:32 WIB
Ferry Irwandi: Pemerintah Hadir Lewat TNI–Polri, Buka Jalur hingga Kirim Bantuan ke Daerah Terisolasi
Ferry Irwandi: Pemerintah Hadir Lewat TNI–Polri, Buka Jalur hingga Kirim Bantuan ke Daerah Terisolasi (Instagram/@irwandiferry))
A
A
A

JAKARTA - Upaya penyaluran bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berlangsung intensif. Kreator konten Ferry Irwandi menegaskan, kolaborasi lintas sektor mulai dari relawan, NGO, hingga pemerintah melaui aparat negara menjadi faktor utama yang membuat distribusi logistik dapat menjangkau wilayah paling terpencil.

Pernyataan itu ia sampaikan melalui video yang diunggah dari Bandara Kualanamu sebelum bertolak ke Sumatera Barat.

Ferry menekankan, seluruh capaian di lapangan merupakan hasil kerja bersama.

“Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tak lepas dari kolaborasi semua pihak,” katanya, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Ferry secara terbuka mengakui pemerintah melalui aparat TNI–Polri memberikan dukungan besar yang mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan.

“Dan juga pemerintah melalui TNI dan Polri. Baik kepolisian dan TNI sangat-sangat membantu penyaluran donasi ini ke teman-teman,” tuturnya.

Ia menyebut banyak kawasan terdampak berada di daerah terisolasi sehingga membutuhkan dukungan aparat.

“Akan ke daerah terpencil dan terisolasi, dari mulai mereka bantu buka jalur, mereka bantu distribusi, apalagi masalah transportasi.”

Bantuan Logistik 5–10 Ton Tak Mungkin Tersalurkan Tanpa Aparat

Ferry menegaskan bahwa volume logistik yang besar tidak akan mungkin didistribusikan secara cepat tanpa dukungan aparat negara.

“Barang itu 5 ton lebih, 5,2 ton, bahkan 8 ton, dan bahkan mungkin 10 ton. Itu tidak akan didistribusikan dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian, saat kita kesulitan mencari pesawat untuk datang ke sini.”

Ia menggarisbawahi peran TNI dalam membuka akses udara ke wilayah yang sama sekali tidak dapat ditembus jalur darat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187904/oso-NA4M_large.jpg
Banjir di Sumatera, OSO: Status Bencana Nasional Tidak Mudah karena Terkait Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187903/polri-Gp7d_large.jpg
Kapolri Ungkap Gelondongan Kayu di Sumut Ada Bekas Potongan Gergaji Mesin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187882/bnpb-ylch_large.jpg
Akses Sibolga ke Tapteng Pulih Pascabanjir, Jembatan Pandan Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187875/bencana-X7K6_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 836 Orang Meninggal, 518 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187722/ketua_mpr_ri_ahmad_muzani-cgX9_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187653/prabowo_subianto-7Hwh_large.jpg
Tangani Bencana Sumatera, Prabowo Perintahkan Tambah Anggaran jika Diperlukan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement