HOME NEWS MEGAPOLITAN

Identifikasi 22 Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Selesai, Ini Daftarnya!   

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |19:40 WIB
Identifikasi 22 Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Selesai, Ini Daftarnya!   
Identifikasi 22 Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Selesai/Okezone
A
A
A

 JAKARTA – Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi seluruh jenazah korban tewas kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui, dalam peristiwa tersebut 22 orang tewas.

Hal ini disampaikan Karumkit RA Polri, Brigjen Prima Heru Yulihartono saat Konferensi Pers di RS Polri, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025).

“Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini mencapai 22 orang dan pada pukul 15.30 WIB tadi kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, 10 korban telah teridentifikasi dan telah diumumkan terlebih dahulu. “Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan sore ini ada 12. Jadi, totalnya ada 22,” tandasnya.

Berikut daftar 22 korban meninggal dalam insiden kebakaran Gedung Terra Drone:

1. Novia Nurwana (perempuan, 28 tahun, dalam kondisi hamil)

2. Rufaidha Lathifunnisa (perempuan, 22 tahun)

3. Yoga Valdier Yasser (laki-laki 28 tahun)

4. Pariyem (perempuan, 31 tahun)

5. Ninda Tan (perempuan, 32 tahun)

 

Halaman:
1 2 3
      
