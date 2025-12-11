Jerit Warga Air Bersih Langka di Kupang, Kapolda NTT: Kita Bangun 9 Sumur Bor

JAKARTA - Kelangkaan air bersih lama dirasakan warga Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut menyulitkan mereka untuk beraktivitas sehari-hari.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko pun mengambil tindakan untuk mengurangi beban warga. Setidaknya ada sembilan sumur bor baru yang kini mulai mengalir dan siap dimanfaatkan ribuan warga.

Kelangkaan air bersih selama bertahun-tahun membuat masyarakat harus membeli air mahal, menunggu tangki air, hingga hidup dengan sangat terbatas. Kapolda NTT pun menegaskan komitmennya membantu kebutuhan dasar warga.

“Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga simbol kehidupan dan martabat manusia. Air adalah hidup. Di banyak tempat, air bersih bisa didapatkan dengan mudah, tetapi di NTT, air adalah perjuangan," ujarnya dikutip Kamis (11/12/2025).

"Kami ingin menghentikan perjuangan itu. Kami ingin ibu-ibu tidak lagi berjalan jauh sambil memikul jeriken, kami ingin anak-anak bisa mandi sebelum berangkat sekolah, dan kami ingin setiap keluarga hidup dengan lebih layak," imbuhnya.