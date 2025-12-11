Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jerit Warga Air Bersih Langka di Kupang, Kapolda NTT: Kita Bangun 9 Sumur Bor

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |23:59 WIB
Jerit Warga Air Bersih Langka di Kupang, Kapolda NTT: Kita Bangun 9 Sumur Bor
Ilustrasi air bersih (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Kelangkaan air bersih lama dirasakan warga Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut menyulitkan mereka untuk beraktivitas sehari-hari.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko pun mengambil tindakan untuk mengurangi beban warga. Setidaknya ada sembilan sumur bor baru yang kini mulai mengalir dan siap dimanfaatkan ribuan warga.

Kelangkaan air bersih selama bertahun-tahun membuat masyarakat harus membeli air mahal, menunggu tangki air, hingga hidup dengan sangat terbatas. Kapolda NTT pun menegaskan komitmennya membantu kebutuhan dasar warga.

“Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga simbol kehidupan dan martabat manusia. Air adalah hidup. Di banyak tempat, air bersih bisa didapatkan dengan mudah, tetapi di NTT, air adalah perjuangan," ujarnya dikutip Kamis (11/12/2025).

"Kami ingin menghentikan perjuangan itu. Kami ingin ibu-ibu tidak lagi berjalan jauh sambil memikul jeriken, kami ingin anak-anak bisa mandi sebelum berangkat sekolah, dan kami ingin setiap keluarga hidup dengan lebih layak," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kupang Polda NTT Air bersih
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160050/sidak-eEB4_large.jpg
DPRD Kota Depok Sidak Pengeboran Air Tanah, Mayoritas Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/338/3018401/warga-jonggol-bogor-kekurangan-air-bersih-bpbd-salurkan-5-000-liter-air-VhUNlvZTY1.jpg
Warga Jonggol Bogor Kekurangan Air Bersih, BPBD Salurkan 5.000 liter Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/338/2964837/warga-kesulitan-air-bersih-akibat-pipa-pam-jaya-jebol-begini-kronologinya-yK7bysM1uP.jpg
Warga Kesulitan Air Bersih Akibat Pipa PAM Jaya Jebol, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/525/2899334/tanggulangi-kekeringan-di-sumedang-basarnas-kerahkan-alat-water-treatment-iAYETeTTK6.jpg
Tanggulangi Kekeringan di Sumedang, Basarnas Kerahkan Alat Water Treatment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/512/2897726/warga-kendal-5-bulan-alami-krisis-air-bersih-hanya-andalkan-bantuan-bpbd-gnDdJQ4zxU.jpg
Warga Kendal 5 Bulan Alami Krisis Air Bersih, Hanya Andalkan Bantuan BPBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/340/2895965/demi-air-bersih-warga-bertaruh-nyawa-perdalam-sumur-t8MJagwkMs.jpg
Demi Air Bersih, Warga Bertaruh Nyawa Perdalam Sumur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement