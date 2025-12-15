Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo 'Sentil' Bupati Tak Loyal Tangani Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |17:43 WIB
Prabowo 'Sentil' Bupati Tak Loyal Tangani Bencana Sumatera
Presiden Prabowo Subianto gelar sidang kabinet (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto 'menyentil' bupati tidak loyal dalam penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Terima kasih kepada kita semua, tim kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua pemerintah. Kecuali, ya, di sana-sini ada bupati-bupati, mungkin satu orang, ya, yang menurut saya kurang loyal kepada rakyat di saat kritis,” ujar Prabowo.

Prabowo mengaku tidak dapat menerima alasan apa pun dari kepala daerah yang tidak menunjukkan komitmen penuh dalam kondisi darurat. Kendati, Prabowo tidak merinci lebih lanjut identitas maupun bentuk ketidakloyalan bupati yang dimaksud.

Di sisi lain, Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah, lembaga terkait, aparat, serta para relawan yang telah bekerja keras menangani bencana di wilayah Sumatera.

“Terima kasih. Jadi, saya bersyukur saya punya saudara-saudara yang telah bekerja keras. Sehingga rakyat berterima kasih kepada saya, tetapi saya anggap terima kasih kepada saya itu adalah terima kasih kepada kita semua, tim kita semua,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengajak seluruh jajaran kabinet untuk mendoakan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar segera pulih dari dampak bencana. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi bencana ke depan.

“Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Prabowo.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
