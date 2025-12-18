Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncang Gunungkidul, Tidak Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:28 WIB
Gempa M4,8 Guncang Gunungkidul, Tidak Berpotensi Tsunami 
Gempa Guncang Gunungkidul (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa kekuatan M4,8 mengguncang Gunungkidul, DI Yogyakarta, Kamis, 18 Desember 2025 pukul 11.22 WIB. Gempa ini dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8.81761 LS; 110.31298 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 97 km arah BaratDaya Gunungkidul, DI Yogyakarta dengan kedalaman 13 km.

"Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif bawah laut," ungkap Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardhianto Septiadhi.

Gempa bumi ini dirasakan di Gunungkidul, Bantul, Sleman dengan skala intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan seperti terdapat truk bermuatan melintas), Wonogiri dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). 

Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga pukul 11.52 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya aktivitas 1 gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo M2.6.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG gempa gempa Gunungkidul
