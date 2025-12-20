Kapolri Mutasi 7 Wakapolda, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan perwira tinggi (Pati) di akhir tahun 2025. Di antaranya adalah rotasi posisi Wakapolda di tujuh wilayah.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2781/XII/KEP./2025 per tanggal 15 Desember 2025 ditandatangani oleh Kapolri atas nama As SDM Irjen Anwar.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya penguatan kinerja Polri dalam menjawab tantangan tugas ke depan.

“Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, ini juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” kata Trunoyudo kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).

Selain itu, dalam surat telegram tersebut, Kapolri juga menunjuk Irjen Edy Murbowo menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berikut daftar lengkap tujuh perwira Polri yang bakal menjabat Wakapolda ke depannya;

1.Wakapolda Babel Kombes Murry Mirranda

2.Wakapolda Sumsel Brigjen Rony Samtana

3.Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan