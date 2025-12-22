Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Bencana Sumatera: 1.106 Jiwa Meninggal, 175 Orang Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |19:07 WIB
Update Korban Bencana Sumatera: 1.106 Jiwa Meninggal, 175 Orang Hilang
JAKARTA -  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan update korban bencana di Sumatera yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, per Senin (22/12/2025) jumlah korban meninggal sebanyak 1.106 jiwa. BNPB melaporkan, 175 orang masih dalam pencarian.

“Per hari ini, rekapitulasi jumlah total dari 1.090 di hari Sabtu dan Minggu, bertambah 16 jiwa sehingga total per hari ini 1.106 jiwa. Tentu saja sekali lagi pemerintah, pemerintah daerah dan semua warga negara Indonesia mengucapkan simpati dan belasungkawa yang mendalam innalillahiwainnailaihirojiun,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat konferensi pers.

 Aam -- panggilan akrabnya -- mengatakan,  untuk daftar nama warga yang masih dicari ini berkurang 10 jiwa.

“Sehingga jumlah saudara-saudara kita yang masih dalam daftar pencarian berjumlah 175 jiwa. Sedangkan yang untuk mengungsi ini total per hari ini 520.570 jiwa,” katanya.

 Aam melanjutkan, bahwa jumlah pengungsi bencana Sumatera di tiga provinsi saat ini juga semakin berkurang.

 

