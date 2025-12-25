Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kardinal Suharyo Dengungkan Gerakan Pertobatan Ekologis pada 2026

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |17:20 WIB
Kardinal Suharyo Dengungkan Gerakan Pertobatan Ekologis pada 2026
Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Kardinal Ignatius Suharyo menyatakan, pihaknya akan mendengungkan seruan untuk menjaga lingkungan hidup pada tahun 2026. Gerakan tersebut akan dikenal dengan istilah pertobatan ekologis.

Hal itu disampaikan Kardinal Suharyo dalam konferensi pers seusai Misa Pontifikal di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025).

"Saat ini yang sedang digalakkan untuk tahun depan, tahun 2026, Keuskupan Agung Jakarta memberi perhatian pada tanggung jawab menjaga lingkungan hidup. Maka ada yang namanya pertobatan ekologis, dan itu yang akan terus didengungkan," kata Suharyo.

Menurutnya, gerakan tersebut sebenarnya pernah digalakkan sebelumnya, namun belakangan mengalami penurunan perhatian.

Ia menjelaskan, pertobatan ekologis dapat dilakukan melalui berbagai cara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menyisihkan sebagian biaya perjalanan yang menghasilkan emisi karbon.

"Pertobatan ekologisnya adalah ketika saya membayar tiket pesawat Rp1 juta, misalnya, 10 persennya disisihkan dalam suatu pos dana untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191842//executive_chairman_mnc_group_hary_tanoesoedibjo_bersama_keluarga_rayakan_natal-ndcD_large.JPG
Natal Bersama MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Keluarga Salurkan Donasi Rp150 Juta untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191840//uskup_keuskupan_agung_jakarta_kardinal_ignatius_suharyo-sif9_large.jpg
Kardinal Suharyo Soal Kepala Daerah Korupsi: Semua Mesti Bertobat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191836//tol_macet-vyH3_large.jpg
Lalin Padat di Hari Natal, Contraflow Tol Jakarta–Cikampek Kembali Diberlakukan Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191776//bni-hxI2_large.jpg
Nasabah Diimbau Tak Sembarangan Klik Tautan Ucapan Natal Palsu, Saldo Bisa Terkuras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191821//polisi-pn36_large.jpg
Hari Natal, Polisi Jaga Objek Wisata hingga Gelar Patroli Skala Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement