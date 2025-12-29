Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK: Tenaga Kesehatan Terus Dikirim ke Daerah Terisolir Pascabencana Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |11:38 WIB
Menko PMK: Tenaga Kesehatan Terus Dikirim ke Daerah Terisolir Pascabencana Sumatera
Menko PMK Pratikno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengatakan pemerintah terus mengirimkan tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga calon dokter, ke wilayah yang masih terisolir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat konferensi pers penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Ia menyebutkan, pengiriman tenaga kesehatan difokuskan pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, serta trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana.

"Terkait dengan layanan kesehatan, pemerintah terus melakukan pengiriman dan fasilitasi relawan, para dokter spesialis, dokter umum, serta calon dokter yang sedang menjalani internship sebagai relawan kesehatan di daerah terisolir, dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing," ujar Pratikno.

Sementara itu, Pratikno menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) saat ini telah beroperasi, meski sebagian belum berjalan secara penuh. Adapun dari 867 puskesmas yang terdampak bencana, kini hanya 8 puskesmas yang masih dalam tahap perbaikan.

"Alhamdulillah, seluruh RSUD telah beroperasi. Memang masih ada sebagian yang belum beroperasi secara penuh. Sedangkan puskesmas, dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap pemulihan dan terus dilakukan percepatan," ujarnya.

 

