Ini Rute Alternatif saat Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan saat perayaan Malam Tahun Baru 2026. Sejumlah rute alternatif telah disiapkan bagi pengendara yang melintas di sekitar Sudirman–Thamrin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pengalihan arus ini akan diberlakukan secara situasional dengan melihat kondisi di lapangan.

“Rute alternatif pada saat dilakukan pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional,” kata Syafrin, Rabu (31/12/2025).

Rekayasa Lalu Lintas Simpang Harmoni–Bundaran Patung Pemuda Membangun

1. Lalu lintas dari selatan (Blok M) ke utara (Harmoni) dapat melalui Jalan Melawai–Jalan Iskandarsyah Raya–Jalan Pattimura–Jalan Hang Lekir I–Jalan Hang Tuah–Jalan Hang Lekir IV–Jalan Hang Lekir II–Jalan Hang Lekir I–Jalan Asia Afrika–Jalan Gerbang Pemuda–Jalan Gatot Subroto–Jalan KS Tubun–Jalan KH Mas Mansyur–Jalan Cideng, dan seterusnya.

Atau melalui Jalan Kyai Maja–Jalan Pakubuwono VI–Jalan Hang Lekir II–Jalan Hang Lekir I–Jalan Asia Afrika–Jalan Gerbang Pemuda–Jalan Gatot Subroto–Jalan KS Tubun–Jalan KH Mas Mansyur–Jalan Cideng, dan seterusnya.

2. Lalu lintas dari timur (Pancoran) ke barat (Slipi) dapat melalui Jalan Gatot Subroto–Jalan S. Parman, dan seterusnya.

3. Lalu lintas dari barat (Slipi) ke timur (Pancoran) dapat melalui Jalan S. Parman–Jalan Gatot Subroto, dan seterusnya.

4. Lalu lintas dari timur (Kampung Melayu) ke barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan HR Rasuna Said–Jalan Prof. Dr. Satrio–Jalan KH Mas Mansyur, dan seterusnya.