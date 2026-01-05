Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catatan Sejarah 5 Januari: Hari Korps Wanita AL hingga Penemuan Rontgen 

Awaludin , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |05:30 WIB
Catatan Sejarah 5 Januari: Hari Korps Wanita AL hingga Penemuan Rontgen 
Hari Korps Wanita Angkatan Laut (foto: Okezone)
JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 5 Januari dari tahun ke tahun. Mulai dari peringatan Hari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), penemuan alat rontgen, berdirinya Universitas Brawijaya, hingga kelahiran Kevin Lilliana, Miss International 2017 asal Indonesia.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah pada 5 Januari, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber:

1. Hari Korps Wanita Angkatan Laut

Tanggal 5 Januari diperingati sebagai Hari Jadi Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal). Sejarah Kowal bermula dari pembukaan penerimaan prajurit wanita TNI AL, yang diikuti oleh puluhan peserta dan meloloskan 12 orang sebagai angkatan pertama.

Dua belas prajurit tersebut dilantik oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana Muda RE Martadinata di Markas Besar Angkatan Laut, Jalan Gunung Sahari, Jakarta, pada 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kowal.

 

