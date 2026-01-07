Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Satgas Pascabencana, Tito Fokus Pulihkan 3 Provinsi di Sumatera

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |05:20 WIB
Pimpin Satgas Pascabencana, Tito Fokus Pulihkan 3 Provinsi di Sumatera
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya akan bergerak cepat setelah ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah terdampak oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tito mengatakan, bahwa dalam penunjukan tersebut, Prabowo tidak memberikan target waktu khusus. Kendati demikian, ia bersama Letjen TNI Richard Tampubolon yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua akan segera menindaklanjutinya.

"Saya akan rapat berdua untuk menentukan langkah-langkah dan struktur," kata Tito di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026.

Tito pun membeberkan tugas-tugas yang akan dilaksanakan Satgas tersebut. Fokus utama diarahkan pada percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.

“Ya, melihat apa yang darurat, mulai dari pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, fasilitas kesehatan, pelayanan publik, semuanya,” ujarnya.

 

