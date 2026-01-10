Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Purbaya Balas Tito: Saya Ngambek Kalau Uangnya Disediakan Pakai Utang, Nggak Dipakai

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |15:27 WIB
Purbaya Balas Tito: Saya Ngambek Kalau Uangnya Disediakan Pakai Utang, Nggak Dipakai
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar soal anggaran penanganan bencana Sumatera yang telah disediakan pemerintah, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.

Candaan itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana DPR RI dengan Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR, Sabtu (10/1/2026).

Awalnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, sempat lupa menyebut nama Purbaya sebagai salah satu anggota tim pengarah. Tito kemudian melontarkan guyonan bahwa Purbaya bisa “ngambek” bila tak disebutkan.

“Saya lupa menyampaikan ini, kualat ini kalau enggak, nanti ini, karena kalau beliau ngambek, beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti,” ujar Tito disambut tawa peserta rapat.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan dirinya tidak akan ngambek hanya karena lupa disebut nama. Namun, ia mengaku kesal jika anggaran yang telah disiapkan justru tidak digunakan.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
