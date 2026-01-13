Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Ungkap Pertemuan Jokowi dan Eggi Sudjana di Solo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |20:09 WIB
Relawan Ungkap Pertemuan Jokowi dan Eggi Sudjana di Solo
Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, merespons kabar pertemuan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Eggi Sudjana, dengan Jokowi beberapa waktu lalu.

Andi Azwan menceritakan, pertemuan tersebut bermula pada 17 Desember 2025, ketika relawan Jokowi mendatangi rumah Eggi Sudjana.

"Di situ ada perbincangan, dan Bang Eggi menulis sebuah buku. Di buku itu dia mengatakan CBM, cerdas, berani, dan militan. Hal ini juga muncul dalam perbincangan-perbincangan beliau yang ingin bertemu Pak Jokowi," kata Andi Azwan dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV bertajuk Babak Baru, Tudingan ‘Orang Besar’ Ijazah Jokowi, Selasa (13/1/2026).

“Kemudian pertemuan itu diwujudkan pada 8 Januari. Kami sudah paham untuk itu. Jadi kalau kita flashback lagi ke 7 Januari 2025, Bang Eggi mengatakan, ‘Kalau saya melihat bahwa ijazah itu asli, saya akan meminta maaf ke Pak Jokowi, case closed’,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Berita Terkait
Roy Suryo Tegaskan Tak Ada Orang Besar dalam Kasus Ijazah Jokowi
KPU Diperintahkan Buka Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Ini Kemenangan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195124//komisi_informasi-GAWP_large.jpg
Breaking News! Komisi Informasi Kabulkan Gugatan Bonatua Minta Ijazah Jokowi ke KPU
Polda Metro Limpahkan Berkas Perkara Roy Suryo Cs Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Polda Metro Jaya Terima Pengajuan Restorative Justice Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Eggi Sudjana dan Damai Lubis Berpeluang Terima Restorative Justice Usai Sowan ke Jokowi
