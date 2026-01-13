Relawan Ungkap Pertemuan Jokowi dan Eggi Sudjana di Solo

JAKARTA – Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, merespons kabar pertemuan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Eggi Sudjana, dengan Jokowi beberapa waktu lalu.

Andi Azwan menceritakan, pertemuan tersebut bermula pada 17 Desember 2025, ketika relawan Jokowi mendatangi rumah Eggi Sudjana.

"Di situ ada perbincangan, dan Bang Eggi menulis sebuah buku. Di buku itu dia mengatakan CBM, cerdas, berani, dan militan. Hal ini juga muncul dalam perbincangan-perbincangan beliau yang ingin bertemu Pak Jokowi," kata Andi Azwan dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV bertajuk Babak Baru, Tudingan ‘Orang Besar’ Ijazah Jokowi, Selasa (13/1/2026).

“Kemudian pertemuan itu diwujudkan pada 8 Januari. Kami sudah paham untuk itu. Jadi kalau kita flashback lagi ke 7 Januari 2025, Bang Eggi mengatakan, ‘Kalau saya melihat bahwa ijazah itu asli, saya akan meminta maaf ke Pak Jokowi, case closed’,” sambungnya.