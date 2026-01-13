Roy Suryo Tuding Ada 2 Aparat saat Eggi Sudjana Bertemu Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo, menuding ada dua aparat penegak hukum yang hadir dalam pertemuan antara dua tersangka kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

1. 2 Aparat

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Program Rakyat Bersuara di iNews bertajuk "Babak Baru, Tudingan ‘Orang Besar’ Ijazah Jokowi", Selasa (13/1/2026).

“Ada satu cerita bagus lagi, selain ada dua petugas yang datang ke sana. Dua aparat yang menangani kasus ini (tudingan ijazah palsu Jokowi) datang ke tempat itu (rumah Jokowi) bersama Eggi Sudjana sama DHL (Damai Hari Lubis)," ucap Roy.

Selain itu, Roy Suryo buka suara terkait beredarnya foto rangkulan antara Eggi Sudjana dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan, foto tersebut adalah palsu.

“Tadi kita dengar sendiri, berpelukan dan sebagainya. Sampai ada dibikinkan foto, foto namanya Eggi Sudjana, seolah-olah berangkulan dengan Joko Widodo,” ujar dia.