37 RT dan 12 Ruas Jalan Jakarta Masih Terendam Banjir hingga Malam

JAKARTA - Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Ismawa Adji mengungkapkan, bahwa sampai dengan saat ini tercatat ada puluhan RT dan belasan jalan di Jakarta masih tergenang banjir hingga malam ini.

Diketahui, banjir di Jakarta akibat intensitas hujan yang tinggi sejak semalam, sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah terendam.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 37 RT dan 12 ruas jalan tergenang," kata Isnawa dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Adapun data wilayah terdampak banjir sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 19 RT yang terdiri:

Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT

Ketinggian: 20 s.d 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Rawa Buaya: 3 RT

Ketinggian: 10 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Jelambar: 1 RT

Ketinggian: 20 cm