HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Bupati Pati Sudewo di Kudus, Ini Alasannya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |15:06 WIB
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo di Kudus, Ini Alasannya!
Bupati Pati Sudewo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat memeriksa Bupati Pati, Sudewo, di Kudus, Jawa Tengah, setelah operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyebut pemeriksaan di Kudus merupakan strategi penyidik.

"Ini teknis strategi pemeriksaan saja oleh teman-teman di lapangan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).

Budi tidak merinci apakah pertimbangan keamanan memengaruhi lokasi pemeriksaan, meski beberapa warga Pati sebelumnya mendesak KPK segera menangkap Sudewo. Ia menyebut pemeriksaan di Kudus membuat proses terhadap Sudewo lebih efektif. Selain Sudewo, KPK juga mengamankan pihak lain dalam operasi senyap tersebut.

"Tentu pemilihan tempat untuk melakukan pemeriksaan itu pertimbangan tim di lapangan, supaya pemeriksaan juga bisa berjalan efektif, karena pihak-pihak yang diperiksa ada beberapa," jelasnya.

Budi tidak menegaskan di wilayah mana sebenarnya Sudewo ditangkap. Ia meminta awak media menunggu konferensi pers lengkap terkait konstruksi perkara.

"Ya termasuk itu, nanti detilnya penangkapannya di mana, kronologinya seperti apa, nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers," tandasnya.

(Awaludin)

      
