Polri Buka Pendidikan Sespimti-Sespimmen, Diikuti TNI hingga Mancanegara

JAKARTA – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri menggelar program pendidikan bagi para calon pimpinan tinggi dan menengah Polri. Hal ini sekaligus menandai Sespimti Polri Dikreg ke-35 dan Sespimmen Polri Dikreg ke-66 resmi dimulai.

1. Sespimti dan Sespimmen

Wakalemdiklat Irjen Achmad Kartiko menyebutkan, pelaksanaan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg 35 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg 66 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No KEP/1954/XII/2025 tertanggal 18 Desember 20205.

"Sespimti Polri terdiri 57 serdik yang terdiri dari serdik Polri 47 orang, TNI 8 orang, Kejaksaan Agung 1 orang, dan Kemenimipas 1 orang," kata Eko dalam laporannya, dikutip Rabu (21/1/2026).

Ia menambahkan, untuk Sespimmen Dikreg 66 diikuti 201 orang peserta didik yang terdiri atas 185 orang anggota Polri, anggota TNI 13 orang, dan 2 orang dari mancanegara yaitu Timor Leste.

Upacara pembukaan ini menandai dimulainya kawah candradimuka bagi para perwira terpilih yang akan dipersiapkan menjadi pemimpin strategis dan manajerial di masa depan.

Achmad menyatakan, para peserta merupakan individu terpilih yang telah lolos seleksi ketat dan kompetitif. "Saudara adalah perwira-perwira terpilih. Saya berharap anugerah ini dimaknai dengan rasa syukur yang diimplementasikan melalui proses belajar yang sungguh-sungguh, penuh semangat, dan dedikasi," ujarnya.