HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah saat Pertemuan di London 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |23:06 WIB
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah saat Pertemuan di London 
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah saat Pertemuan di London (Biro Pers Setpres)
A
A
A

LONDON - Presiden RI, Prabowo Subianto, menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan yang digelar di Lancaster House, London, Inggris, Rabu (21/1/2026) waktu setempat. Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo bertemu Raja Inggris Charles III.

1. Pertemuan Prabowo-Raja Charles

Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang pelestarian satwa liar dan konservasi lingkungan.

Saat tiba di lokasi, Prabowo disambut Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Kesetaraan Inggris Seema Malhotra. Saat memasuki area Lancaster House, Presiden menerima penghormatan dari personel jajar kehormatan yang berjaga di sisi kanan pintu masuk.

Prabowo kemudian diarahkan menuju ruang tunggu. Beberapa saat sebelum kedatangan Raja Inggris Charles III, Presiden Prabowo dipersilakan menuju State Dining Room. Di ruangan itu, Presiden Prabowo dan Raja Inggris bertemu dan melakukan pertemuan singkat sebelum mengikuti rangkaian utama acara.

Kedua pemimpin kemudian menerima penjelasan singkat mengenai Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan dari CEO Circular Bioeconomy Alliance Marc Palahi. Setelah itu, Presiden Prabowo dan Raja Charles diarahkan menuju Grand Hall untuk menghadiri sesi akhir pertemuan.

Pertemuan filantropi ini telah berlangsung sejak pagi hari, dengan kehadiran Presiden Prabowo dan Raja Charles difokuskan pada bagian penutup acara. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dan Raja Inggris terlihat berinteraksi langsung dengan para peserta pertemuan. 

 

Halaman:
1 2
      
