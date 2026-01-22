Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Lewat Trotoar Terobos Macet di Matraman saat Hujan Deras

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |10:26 WIB
Pemotor Lewat Trotoar Terobos Macet di Matraman saat Hujan Deras
JAKARTA - Hujan deras masih terjadi di Jabodetabek pada Kamis (22/1/2026) pagi. Selain genangan air, hujan lebat berdampak pada kepadatan lalu lintas di sejumlah titik. 

1. Terobos Trotoar

Berdasarkan pantauan Okezone, kawasan Matraman Jakarta Timur menjadi salah satu titik rawan macet. 

Arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu menuju Salemba macet dengan kendaraan mengular sekitar satu kilometer. Laju kendaraan diprediksi hanya mencapai 20 kilometer per jam karena jalan yang licin. 

Ada pula sejumlah pengendara motor nakal yang nekat menerobos bahu jalan untuk lewat trotoar. 

Mereka tampak buru-buru untuk menghindari kemacetan di jalan tersebut.

Sementara itu, arus lalu lintas di jalur sebaliknya terpantau lengang. 

Hingga berita ini diturunkan, pergerakan arus lalu lintas masih dinamis. Hujan juga masih turun dengan intensitas tinggi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
