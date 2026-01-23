Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ungkap Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Paling Berani dalam Sejarah Indonesia 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |07:24 WIB
Prabowo Ungkap Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Paling Berani dalam Sejarah Indonesia 
Prabowo Ungkap Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Paling Berani dalam Sejarah Indonesia  (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha, dan tokoh-tokoh dunia yang hadir dalam The World Economic Forum (WEF) 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam melawan berbagai praktik ilegal. Salah satu langkah konkret pemerintah adalah menindak 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah.

Presiden menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam yang paling berani dan paling tegas sepanjang sejarah Indonesia.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujar Prabowo saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Prabowo memaparkan di usia pemerintahannya yang baru satu tahun, jajarannya berhasil menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Ia juga menyebut telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti melanggar hukum dengan membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” katanya.

Tak cuma itu, Prabowo memamerkan capaian kerja aparat penegak hukum yang mengungkap penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Menurutnya, berbagai penyelewengan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. 

 

