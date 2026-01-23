Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Rumah di Cipinang Melayu Kembali Kebanjiran, Ketinggian Air 60 Sentimeter

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |09:20 WIB
Ratusan Rumah di Cipinang Melayu Kembali Kebanjiran, Ketinggian Air 60 Sentimeter
Ratusan Rumah di Cipinang Melayu Kembali Kebanjiran, Ketinggian Air 60 Sentimeter
JAKARTA – Ratusan rumah warga di kawasan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali terendam banjir pada Jumat (23/1/2026) pagi. Ketinggian air di permukiman mencapai 60 sentimeter di titik terendah.

1. Banjir di Cipinang Melayu

Banjir kembali terjadi setelah sebelumnya sempat surut pada Jumat dini hari. Namun, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta Timur membuat air kembali naik dan merendam permukiman warga.

Warga terpaksa menerobos genangan air untuk dapat keluar rumah karena hingga pagi hari belum tersedia bantuan perahu karet. Ketinggian air di lokasi bervariasi, mulai dari 30 hingga 60 sentimeter.

Menurut warga, banjir dipicu curah hujan yang tinggi serta meluapnya aliran Kali Sunter yang melintasi kawasan permukiman Cipinang Melayu. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah rumah kembali terendam untuk kedua kalinya dalam satu hari.

Warga berharap petugas segera menyalurkan bantuan, khususnya perahu karet untuk evakuasi, serta bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan.

 

Halaman:
1 2
      
