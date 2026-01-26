Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Bos Maktour Sebut Kuota Tambahan Haji Urusan Kemenag

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |23:02 WIB
Diperiksa KPK, Bos Maktour Sebut Kuota Tambahan Haji Urusan Kemenag
Bos Maktour Travel Fuad Hasan Mashyur (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Mashyur (FHM), menyebut pembagian kuota tambahan haji merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag). Biro travel miliknya hanya diminta untuk mengisi kuota tersebut.

Hal itu disampaikan Fuad usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fuad sendiri diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji.

"Semua itu menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Kami tidak mengetahui apa-apa yang lainnya. Kami disuruh isi, kami isikan (kuota haji)," ujar Fuad, Senin (26/1/2026).

Fuad juga meluruskan bahwa pihaknya tidak mendapatkan ratusan kuota haji tambahan. Menurutnya, biro travel miliknya bahkan hanya menerima kuota haji tambahan sekitar 20 jemaah.

 

1 2
      
