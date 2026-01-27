Seskab Teddy Bertemu Wakil Panglima TNI, Ini yang Dibahas

Seskab Teddy Bertemu Wakil Panglima TNI, Ini yang Dibahas (Instagram)

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menerima kunjungan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, di Kantor Sekretariat Kabinet, Selasa (27/1/2026).

1. Pertemuan Seskab-Wakil Panglima TNI

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan TNI dalam mendukung percepatan pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

Seskab Teddy menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas kunjungan tersebut. Ia menilai peran TNI sangat krusial dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Suatu kehormatan besar menerima kedatangan Bapak Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, di Kantor Sekretariat Kabinet," tulis Seskab Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Diketahui, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Panglima Kodam IV Diponegoro/Jawa Tengah serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.