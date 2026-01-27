Cuaca Hari Ini, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Selasa (27/1/2026), hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Wilayah DKI Jakarta, hujan diperkirakan mengguyur hampir seluruh kawasan. Administrasi Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara diprediksi mengalami hujan ringan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Untuk wilayah penyangga Jakarta, BMKG memprakirakan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi akan mengalami hujan ringan. Adapun Kota Bekasi dan Depok diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Sementara di wilayah Tangerang Raya, hujan sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )