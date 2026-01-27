Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Hari Ini, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek 

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |05:32 WIB
Cuaca Hari Ini, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek 
Ilustrasi hujan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Selasa (27/1/2026), hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Wilayah DKI Jakarta, hujan diperkirakan mengguyur hampir seluruh kawasan. Administrasi Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara diprediksi mengalami hujan ringan. 

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Untuk wilayah penyangga Jakarta, BMKG memprakirakan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi akan mengalami hujan ringan. Adapun Kota Bekasi dan Depok diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Sementara di wilayah Tangerang Raya, hujan sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194886/pohon_tumbang-J2VE_large.jpg
Pohon Tumbang Tutup Jalan Galunggung Jaksel, Pengendara Kompak Evakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194881/lalin-yavS_large.jpg
Hujan Deras, Arus Lalu Lintas Kebayoran Lama Padat Merayap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194878/hujan-TqiY_large.jpg
BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Melanda Jabodetabek Sepanjang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194874/hujan-iFYy_large.jpg
Hujan Deras, Depok Macet Parah di Hari Pertama Masuk Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194864/hujan-p2H8_large.jpg
Hujan Guyur Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194863/lalu_lintas-1mb8_large.jpg
Jabodetabek Dilanda Hujan Deras Pagi Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement