Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Ideal di Bawah Presiden karena Hindari Ketergantungan Lembaga Ad Hoc

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |21:26 WIB
Polri Ideal di Bawah Presiden karena Hindari Ketergantungan Lembaga Ad Hoc
Polri Ideal di Bawah Presiden karena Hindari Ketergantungan Lembaga Ad Hoc
A
A
A

JAKARTA —Komisi III DPR RI kompak satu suara untuk menolak usulan Polri berada di bawah kementerian. Hal itu dituangkan dalam hasil kesimpulan usai rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin, 26 Januari 2026.

Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, menilai desain kelembagaan Polri paling ideal tetap berada langsung di bawah Presiden.

“Idealnya tetap di bawah presiden. Polisi memegang amanah sangat penting sebagai penyidik. Jangan sampai negara mengandalkan pada lembaga ad hoc,” ujar Bagong, Rabu (28/1/2026).

Pandangan tersebut beririsan dengan kerangka hukum yang berlaku saat ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara eksplisit menyebut Polri berada di bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden. 

‘’Selain itu, Tap MPR No. VII/MPR/2000 juga menegaskan posisi Polri berada di bawah Presiden dalam konteks agenda reformasi pemisahan pertahanan–keamanan,’’ ujarnya.

Bagong menekankan bahwa titik krusial dalam tata kelola penegakan hukum bukan semata struktur, tetapi kontrol terhadap aparat penegak hukum dan moralitas personal, termasuk mekanisme sanksi etik.

Ia mengingatkan, kewenangan penyidikan harus dijalankan dengan integritas karena rentan disalahgunakan bila tanpa kontrol efektif.

“Ini penting untuk menjamin integritas dan memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Penyidik harus amanah dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum,” kata Bagong.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198148//polisi-3e1J_large.jpg
PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri di Bawah Presiden: Amanat Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198131//polri-Xzh0_large.jpg
Tokoh Dayak hingga Jawara Banten Serukan Dukungan Polri di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198120//polri-OBY9_large.jpg
Kedudukan Polri di Bawah Presiden Final dan konstitusional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198112//ketum_mui_anwar_iskandar-q70l_large.jpg
Ketum MUI Dukung Polri di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197963//polri-oUJ4_large.jpg
Amanat Konstitusi, Akademisi Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197931//presiden_prabowo-0PRV_large.jpg
ProDEM Surati Prabowo, Minta Polri Tetap di Bawah Kepala Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement