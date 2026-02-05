Polisi Periksa Dua Komika Pembuka Acara ‘Mens Rea’

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa dua komika berinisial DWN dan AAD sebagai saksi terkait materi pertunjukan stand-up comedy ‘Mens Rea’ yang dibawakan Pandji Pragiwaksono.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kedua komika tersebut berperan sebagai pembuka acara (opener) dalam pertunjukan ‘Mens Rea’.

"Penyidik telah memeriksa dua orang saksi, yakni DWN dan AAD. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dan diketahui berperan sebagai pembuka acara pada kegiatan ‘Mens Rea’," kata Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan, pemeriksaan difokuskan pada klarifikasi terkait penyelenggaraan acara hingga materi yang disampaikan dalam pertunjukan tersebut.

“Pemeriksaan difokuskan pada klarifikasi penyelenggaraan acara, rangkaian kegiatan, serta materi yang disampaikan,” ujarnya.