HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tegaskan SPPG Polri Terapkan Food Security dan Food Safety Secara Ketat 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |11:37 WIB
Kapolri Tegaskan SPPG Polri Terapkan Food Security dan Food Safety Secara Ketat 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri terus menerapkan secara optimal terkait Food Security dan Food Safety. 

Hal itu disampaikan Kapolri dalam sambutannya di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/2/2026). 

"SPPG Polri menerapkan prinsip Food Security dan Food Safety secara ketat melalui penggunaan test kit sebagai quality control untuk memastikan bahan pangan aman dan layak konsumsi," kata Sigit. 

Sigit menekankan, Polri juga menempatkan aspek standarisasi mutu, higienitas, dan keamanan pangan sebagai prioritas utama. 

 

Halaman:
1 2
      
