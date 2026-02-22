Gerimis Warnai CFD Pertama Ramadhan, Kawasan Bundaran HI–Thamrin Lebih Lengang

JAKARTA – Suasana Car Free Day (CFD) pertama di bulan Ramadan di kawasan Bundaran HI–MH Thamrin tak seramai biasanya, Minggu (22/2/2026). Gerimis yang turun sejak pagi membuat kawasan yang umumnya dipadati warga itu tampak lebih lengang.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB, sejumlah warga tetap memanfaatkan momen bebas kendaraan untuk berolahraga. Beberapa terlihat berlari, bersepeda, hingga berjalan santai menikmati suasana pagi. Namun, intensitas pengunjung tak setinggi CFD pada pekan-pekan sebelumnya.

Ruas jalan yang biasanya dipenuhi aktivitas warga pun tampak lebih terbuka. Masyarakat bisa bergerak lebih leluasa saat berolahraga maupun berjalan santai.

Gerimis yang turun membuat sebagian warga membawa payung atau mengenakan jas hujan berbahan plastik. Pemandangan itu terlihat terutama pada mereka yang berjalan kaki maupun bersepeda santai.

Kondisi tersebut justru dimanfaatkan Abdul Faris (17) untuk berolahraga lari meski tengah berpuasa. Ia mengaku suasana yang lebih sepi membuatnya dapat berlari dengan lebih nyaman.

"CFD hari pertama Ramadan sekarang alhamdulillah cuacanya sendu sepi, nggak ramai. Kalau ramai menurut saya bikin pusing, larinya jadi zig zag, zig zag. Ini kan enak, los. Udara juga mendukung," ungkap Faris, Minggu (22/2/2026).