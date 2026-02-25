Debt Collector Penusuk Advokat di Tangerang Ditangkap!

JAKARTA - Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap debt collector pelaku penusukan seorang advokat di kawasan Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

“Terduga pelaku penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di wilayah Kelapa Dua, Tangerang, telah berhasil diamankan oleh tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (25/2/2026).

Budi menerangkan pelaku berinisial JBI ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa 24 Februari malam. Pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolda.

“Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan untuk pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepolisian memprioritaskan perlindungan masyarakat dan memastikan setiap tindak kekerasan diproses sesuai ketentuan hukum.