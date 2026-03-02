Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putra Try Sutrisno Jadi Imam Sholat Jenazah Ayahnya, Makmum Ketua MPR hingga Ma'ruf Amin

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:57 WIB
Putra Try Sutrisno Jadi Imam Sholat Jenazah Ayahnya, Makmum Ketua MPR hingga Ma'ruf Amin
Sholat jenazah Try Sutrisno (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Putra ke-2 Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Taufik Dwi Cahyono menjadi imam sholat jenazah sang ayah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Dari pantauan di lapangan, Taufik memimpin sholat jenazah setelah melangsungkan sholat Dzuhur. Setelahnya, ia memandu untuk membaca niat sholat dan memohon ampun bila mendiang memiliki dosa.

Terlihat sejumlah tokoh mengikuti sholat jenazah seperti Wapres ke-13 RI KH Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Habibie hingga Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sekadar informasi, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Senin 2 Maret 2026 pagi. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak keluarga, almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 06.58 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

"Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji'uun. Telah meninggal dunia ayah/kakek/buyut/kakak kami, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno bin Subandi di RSPAD jam 06.58 WIB," tulis pernyataan resmi keluarga besar almarhum, Senin 2 Maret 2026. 

Jenazah almarhum dijadwalkan dimakamkan pada hari yang sama di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan prosesi militer. Sebelumnya, jenazah disemayamkan serta dimandikan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas segala kekhilafan almarhum semasa hidup.
“Kami memohon agar orangtua kami dimaafkan apabila terdapat kesalahan. Setelah dimandikan dan dikafani, almarhum akan dibawa ke kediaman di Jalan Purwakarta No. 6, kemudian disalatkan di Masjid Sunda Kelapa ba’da Dzuhur sebelum diberangkatkan ke TMP Kalibata,” ujar salah satu putra almarhum di RSPAD, Senin 2 Maret 2026.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204497/khofifah-ORIM_large.jpg
Try Sutrisno Wafat, Khofifah Ajak Warga Jatim Kibarkan Bendera Setengah Tiang Dua Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204484/tni-wlu2_large.jpg
Panglima TNI, Menteri hingga Gubernur Jakarta Melayat ke Rumah Duka Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204482/mensesneg-guxV_large.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Mensesneg: Putra Terbaik Bangsa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204475/try_sutrisno-YA92_large.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Akan Dimakamkan di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204465/try_sutrisno-QNJP_large.jpg
Jenazah Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Tiba di Rumah Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204458/try_sutrisno-4piB_large.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Istana: Kita Berduka Cita Sangat Mendalam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement