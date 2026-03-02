Putra Try Sutrisno Jadi Imam Sholat Jenazah Ayahnya, Makmum Ketua MPR hingga Ma'ruf Amin

JAKARTA - Putra ke-2 Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Taufik Dwi Cahyono menjadi imam sholat jenazah sang ayah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Dari pantauan di lapangan, Taufik memimpin sholat jenazah setelah melangsungkan sholat Dzuhur. Setelahnya, ia memandu untuk membaca niat sholat dan memohon ampun bila mendiang memiliki dosa.

Terlihat sejumlah tokoh mengikuti sholat jenazah seperti Wapres ke-13 RI KH Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Habibie hingga Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sekadar informasi, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Senin 2 Maret 2026 pagi. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak keluarga, almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 06.58 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

"Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji'uun. Telah meninggal dunia ayah/kakek/buyut/kakak kami, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno bin Subandi di RSPAD jam 06.58 WIB," tulis pernyataan resmi keluarga besar almarhum, Senin 2 Maret 2026.

Jenazah almarhum dijadwalkan dimakamkan pada hari yang sama di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan prosesi militer. Sebelumnya, jenazah disemayamkan serta dimandikan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas segala kekhilafan almarhum semasa hidup.

“Kami memohon agar orangtua kami dimaafkan apabila terdapat kesalahan. Setelah dimandikan dan dikafani, almarhum akan dibawa ke kediaman di Jalan Purwakarta No. 6, kemudian disalatkan di Masjid Sunda Kelapa ba’da Dzuhur sebelum diberangkatkan ke TMP Kalibata,” ujar salah satu putra almarhum di RSPAD, Senin 2 Maret 2026.

(Arief Setyadi )

