Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Penembakan Remaja di Makassar, Polri Evaluasi Penggunaan Senpi 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |19:01 WIB
Buntut Penembakan Remaja di Makassar, Polri Evaluasi Penggunaan Senpi 
Senpi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan penggunaan senjata api (senpi) oleh anggota saat bertugas terus dilakukan evaluasi. Hal ini menyusul insiden dugaan penembakan terhadap seorang remaja hingga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Setiap langkah-langkah dalam kegiatan operasional maupun pembinaan kepolisian, itu ada yang namanya analisis dan evaluasi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (5/3/2026).

Trunoyudo menyebut evaluasi dilakukan di setiap tahapan, mulai dari proses evaluasi kegiatan sebelum perencanaan, pelaksanaan, hingga pascakegiatan.

Ia menambahkan, di seluruh satuan kerja Polri juga terdapat fungsi pengawasan secara manajemen maupun fungsi teknis hingga administratif terhadap seluruh perbuatan anggota. "Tentunya langkah-langkah kepolisian terus melakukan evaluasi setiap semua kegiatan," ujarnya.

Di sisi lain, Trunoyudo memastikan seluruh proses pidana dan etik terhadap pelaku juga telah berjalan di Polresta Makassar. Ia mengatakan, saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.

"Selaras dengan itu tentunya juga kode etik akan dijalani pada yang bersangkutan dan ini menjadi perhatian kita bersama. Sehingga langkah-langkah secara cepat, segera, untuk ditindaklanjuti terhadap pelaku," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/340/3205126/sidang_etik-qtsK_large.jpg
Obstruction of Justice, 3 Polisi Disanksi Etik Terkait Kematian Bripda Dirja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205046/polri-IZMT_large.jpg
Kapolri soal Program Bangun Rutilahu di Jabar: Menyentuh Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205036/kapolri-QxRu_large.jpg
Kapolri Ungkap Upaya Presiden Prabowo Selesaikan Konflik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205032/polda_jabar-emus_large.jpg
Silaturahmi Ramadhan di Jabar, Kapolri Pesan Jaga Persatuan-Kesatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204513/polri-Ukmp_large.jpg
Jalankan Visi Prabowo, Polri Bangun 13 Rumah Asri di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204488/kapolri-T7oB_large.jpg
Kapolri Pimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Ops Ketupat 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement