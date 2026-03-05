Buntut Penembakan Remaja di Makassar, Polri Evaluasi Penggunaan Senpi

JAKARTA - Polri menyatakan penggunaan senjata api (senpi) oleh anggota saat bertugas terus dilakukan evaluasi. Hal ini menyusul insiden dugaan penembakan terhadap seorang remaja hingga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Setiap langkah-langkah dalam kegiatan operasional maupun pembinaan kepolisian, itu ada yang namanya analisis dan evaluasi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (5/3/2026).

Trunoyudo menyebut evaluasi dilakukan di setiap tahapan, mulai dari proses evaluasi kegiatan sebelum perencanaan, pelaksanaan, hingga pascakegiatan.

Ia menambahkan, di seluruh satuan kerja Polri juga terdapat fungsi pengawasan secara manajemen maupun fungsi teknis hingga administratif terhadap seluruh perbuatan anggota. "Tentunya langkah-langkah kepolisian terus melakukan evaluasi setiap semua kegiatan," ujarnya.

Di sisi lain, Trunoyudo memastikan seluruh proses pidana dan etik terhadap pelaku juga telah berjalan di Polresta Makassar. Ia mengatakan, saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.

"Selaras dengan itu tentunya juga kode etik akan dijalani pada yang bersangkutan dan ini menjadi perhatian kita bersama. Sehingga langkah-langkah secara cepat, segera, untuk ditindaklanjuti terhadap pelaku," pungkasnya.

