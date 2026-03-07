Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perang Iran Vs AS-Israel, Pramono Jamin Stok Beras hingga Daging di Jakarta Aman 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |07:04 WIB
Perang Iran Vs AS-Israel, Pramono Jamin Stok Beras hingga Daging di Jakarta Aman 
Pramono Anung
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan stok pangan di Ibu Kota aman di tengah perang antara Amerika Serikat (AS) dan Isreal dengan Iran. Stok pangan di Jakarta bahkan melebihi kapasitas yang tersedia.

"Jadi untuk Jakarta hal yang menyangkut kebutuhan pokok mulai dari beras, daging, cabai merah keriting dan yang lain-lain kami menjamin aman. Bahkan kami kelebihan stok sebenarnya," kata Pramono di Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

Ia menambahkan, harga pangan di pasaran juga masih tergolong stabil, meski ada salah satu komoditas yang harganya naik. Namun, kenaikan tersebut bukan disebabkan situasi di Timur Tengah.

"Sampai hari ini terbukti di pasar tidak ada kenaikan yang signifikan. Bahwa ada kenaikan cabai merah keriting kemarin hanya sekitar 3 persen, 4 persen, 5 persen dan mudah-mudahan ini kita bisa jaga," ucapnya. 

Dalam menghadapi Lebaran 2026 ini, Pemprov DKI Jakarta telah memitigasi potensi kenaikan harga daging di pasar. Strategi agar tak terjadi kenaikan harga daging, Pemprov DKI telah melakukan impor sapi sebelum bulan puasa. 

"Termasuk yang paling utama adalah daging. Kenapa kemudian kemarin daging kami mengimpor dan masuk 2000-an apa ekor, betul-betul kami persiapkan supaya harga daging di Jakarta tidak mengalami kenaikan," ucapnya. 

Namun, Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau situasi geopolitik yang berpotensi mempengaruhi kenaikan harga pada sejumlah komoditas.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205457/lapangan_padel_disegel-mjqG_large.jpg
206 Lapangan Padel di Jakarta Kena Sanksi, dari Peringatan Tertulis hingga Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205425/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-3YK9_large.jpg
Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panik soal BBM, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205330/tpu-fXgp_large.jpg
Pemprov DKI Sediakan Layanan Pemakaman Gratis di 82 TPU, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204709/lapangan_padel_di_pulomas_disegel-Z9nQ_large.jpg
Tak Berizin, Lapangan Padel di Kembangan Disegel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204644/pramono_anung-seI4_large.jpg
Pramono Bantah Gaji Nakes di Jakarta Tak Pernah Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204642/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-12oT_large.jpg
JPO Sarinah Dulu Dibongkar Anies, Kini Direvitalisasi Pramono
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement