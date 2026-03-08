Pria Tewas Diduga Bunuh Diri di Mal Jaksel

JAKARTA – Seorang pria diduga bunuh diri di salah satu mal Jakarta Selatan. Polisi kini turun tangan untuk mengusut peristiwa tersebut.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.03 WIB. Kapolsek Kebayoran Lama, Muhammad Kukuh Islami, membenarkan adanya kejadian tersebut.

“Memang benar ada kejadian itu,” kata Kukuh, Minggu (8/3/2026).

Meski demikian, Kukuh mengatakan pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut. Sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian saat ini tengah dimintai keterangan untuk mengungkap kronologi insiden tersebut.