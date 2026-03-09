Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tradisi Bukber Diakui UNESCO, Abdul Mu’ti: Bukti Islam Menginspirasi Kebudayaan Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |06:29 WIB
Tradisi Bukber Diakui UNESCO, Abdul Mu’ti: Bukti Islam Menginspirasi Kebudayaan Dunia
Mendikdasmen Abdul Muti (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan tradisi buka bersama atau biasa disebut bukber yang dilakukan umat Muslim saat bulan Ramadhan telah mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO.

Ia menyampaikan tradisi buka bersama adalah fenomena budaya yang lahir dari ekspresi keberagamaan umat Muslim dunia. Menurutnya, praktik ini menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat menjadi sumber nilai yang menginspirasi lahirnya budaya yang diterima dalam kehidupan masyarakat.

“Ini adalah sumbangan yang sangat besar dari negeri kita. Budaya bukber tidak hanya menjadi khazanah baru bagi tradisi Islam Indonesia, tapi juga telah menjadi warisan budaya dunia,” ujar Mu’ti, dikutip Senin (9/3/2026).

Mu’ti pun mengatakan, bukber tak hanya dilakukan di Indonesia saja. Sejumlah negara Muslim seperti Turki, Uzbekistan, Azerbaijan, dan beberapa negara Muslim lainnya ternyata juga mengenal tradisi buka bersama di negaranya.

“Namun, pelaksanaan buka bersama di beberapa negara tersebut tentu memiliki corak yang berbeda. Hal ini karena budaya merupakan ekspresi dari pandangan hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama sekaligus konteks sosial, budaya, serta situasi dan kondisi di masing-masing negara,” jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
