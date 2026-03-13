Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bakal Tangkap Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS, Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu! 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |17:13 WIB
Polri Bakal Tangkap Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS, Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu! 
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polri menyatakan akan menindak tegas siapa pun pelaku penyiraman air keras, terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Polisi memastikan proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dugaan teror tersebut.

"Akan serius dan bersungguh-sungguh untuk membuat terang benderang, mengungkap, dan menangkap pelakunya, siapa pun dia," kata Isir saat jumpa pers di Kantor Humas Polri, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Isir, proses penegakan hukum akan berjalan transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Tentunya nanti kita tetap berada dalam prosedur atau koridor hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkapkan insiden tersebut terjadi setelah Andrie Yunus menghadiri acara podcast bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB.

Akibat insiden tersebut, Andrie langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka bakar sekitar 24 persen.

Menurut kronologi yang disampaikan Dimas, kejadian bermula saat Andrie mengendarai sepeda motor di Jalan Salemba I–Talang, Jakarta Pusat.

 

