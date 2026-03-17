Terminal Kampung Rambutan Semakin Ramai, Kadishub Jakarta Sebut Peningkatan Capai 50%

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |19:39 WIB
Terminal Kampung Rambutan Semakin Ramai, Kadishub Jakarta Sebut Peningkatan Capai 50%
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (foto: Okezone)
JAKARTA – Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, semakin ramai oleh pemudik pada H-4 Lebaran 1447 H/2026 atau Selasa (17/3/2026) sore. Bahkan, peningkatan jumlah penumpang disebut mencapai 50 persen dibandingkan masa mudik Lebaran tahun sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Okezone, area Terminal Kampung Rambutan semakin dipadati penumpang pada Selasa (17/3/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Pada sore hingga malam hari, jumlah keberangkatan bus menuju berbagai daerah juga meningkat.

Area tunggu terminal tampak penuh oleh pemudik. Mereka juga memadati titik keberangkatan bus. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi tersebut.

"Jika melihat jumlah pemudik di Terminal Kampung Rambutan ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penumpang meningkat rata-rata sekitar 50 persen," ujar Syafrin, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, seluruh bus yang beroperasi telah menjalani uji kelaikan atau ramp check. Selain itu, kondisi kesehatan awak bus juga telah diperiksa.

“Kendaraan yang disiapkan seluruhnya sudah dilakukan ramp check, begitu juga dengan pengemudi,” katanya.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207482//mudik_gratis-3POn_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207436//pelabuhan_merak-QyDJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207450//mudik_dilepas-sAM9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207455//jalur_arteri_cirebon_arah_jakarta_padat-3r4o_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207447//mensesneg_prasetyo_hadi-eEf5_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207443//pengamanan_di_terminal_rambutan-AtIp_large.jpg
