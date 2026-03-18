Pesan Menkes ke Pemudik Motor: Kalau Sudah 2-3 Jam, Berhenti Dulu

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, memberi pesan khusus kepada pemudik sepeda motor. Selain berhati-hati saat berkendara, perjalanan akan lebih nyaman dan aman jika pemudik istirahat secara berkala setiap 2-3 jam.

Ia menyatakan, jumlah kecelakaan lalu lintas di jalur tol sudah menurun drastis berkat perbaikan sarana dan prasarana serta kesehatan pengemudi dicek.

Namun, ia menyoroti potensi kecelakaan lalu lintas bergeser ke jalur arteri. Ia mengimbau pemudik sepeda motor untuk sering-sering beristirahat jika sudah merasa lelah.

"Kalau sudah dua jam-tiga jam berhenti dulu, Pak Menhub itu sudah menyediakan masjid ya untuk sebagai rest area di jalur arteri. Pos kesehatannya juga ada di sana dengan Kapolri, jadi bisa mampir ke sana," kata Budi saat menyampaikan sambutan dalam program Mudik Gratis Polri Presisi, Rabu (18/3/2026).

Ia menyebutkan, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kesehatan pemudik terganggu saat tiba di kampung halaman.

Sementara itu ia mengungkapkan, pesan Presiden RI, Prabowo Subianto agar masyarakat tetap sehat dari arus mudik hingga arus balik.

"Cita-cita Bapak Presiden, keinginan Bapak Presiden, bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu bisa dan selalu sehat baik pada pulang mudik dan kembali dari mudik," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.